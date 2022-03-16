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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ: сколько голов нужно забить Овечкину, чтобы обойти Хоу и Гретцки

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 767-го гола Овечкина
Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александр Овечкин празднует заброшенную шайбу в ворота «Айлендерс».
Фото Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:3Б) и установил новый рекорд в НХЛ.

Для 36-летнего россиянина это был 767-й гол в лиге, благодаря которому он обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра и поднялся на третье место в истории лиги по количеству заброшенных шайб.

На втором месте в списке лучших снайперов расположился Горди Хоу, на счету которого 801 гол. На первой строчке — легендарный Уэйн Гретцки и 894 гола. Соответственно, чтобы догнать Хоу в списке россиянину нужно забросить 34 шайбы, а до Гретцки — 127 шайб.

Всего на счету Овечкина 1256 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1392 (767+625) очка.

Список лучших снайперов в истории лиги выглядит так:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 767 (1256)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
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Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
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Монреаль – Аризона
 3 : 6
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Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
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Виннипег – Вегас
 7 : 3
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Нэшвилл – Питтсбург
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Чикаго – Бостон
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Рейнджерс

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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