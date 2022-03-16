Таблица лучших снайперов в истории НХЛ: сколько голов нужно забить Овечкину, чтобы обойти Хоу и Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:3Б) и установил новый рекорд в НХЛ.

Для 36-летнего россиянина это был 767-й гол в лиге, благодаря которому он обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра и поднялся на третье место в истории лиги по количеству заброшенных шайб.

На втором месте в списке лучших снайперов расположился Горди Хоу, на счету которого 801 гол. На первой строчке — легендарный Уэйн Гретцки и 894 гола. Соответственно, чтобы догнать Хоу в списке россиянину нужно забросить 34 шайбы, а до Гретцки — 127 шайб.

Всего на счету Овечкина 1256 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1392 (767+625) очка.

Список лучших снайперов в истории лиги выглядит так:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 767 (1256)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)