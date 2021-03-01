Торторелла не беспокоится о возможном увольнении из «Коламбуса»
06:26
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла поделился мнением о возможном увольнении после пятого поражения подряд.
28 февраля «Коламбус» уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:3.
«Я никогда не беспокоюсь об этом. Я делаю свою работу как могу. Если люди хотят принимать решения за меня, это их решение. Я никогда не беспокоюсь об этом. Я занимаюсь своими делами и собираюсь тренировать эту команду наилучшим образом, насколько это возможно», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
«Коламбус» после 22 матчей занимает пятое место в Центральном дивизионе, имея в активе 21 очко.
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