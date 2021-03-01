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Пиус Зутер обошел Капризова в списке лучших снайперов-новичков НХЛ

06:26
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Нападающий «Чикаго» Пиус Зутер 1 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Детройта» (7:2) отличился заброшенной шайбой.

Для 24-летнего швейцарца это седьмой гол в нынешнем сезоне, и он по этому показателю обошел российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, у которого шесть голов, сообщает пресс-служба лиги.

Всего в активе Зутера 12 набранных очков.

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