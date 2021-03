Пиус Зутер обошел Капризова в списке лучших снайперов-новичков НХЛ

Нападающий «Чикаго» Пиус Зутер 1 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Детройта» (7:2) отличился заброшенной шайбой.

Для 24-летнего швейцарца это седьмой гол в нынешнем сезоне, и он по этому показателю обошел российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, у которого шесть голов, сообщает пресс-служба лиги.

Всего в активе Зутера 12 набранных очков.

Pius Suter scored his seventh goal of the season and now leads all rookies this season, ahead of Minnesota's Kirill Kaprizov (6). #NHLStats https://t.co/ongYa9s6IQ