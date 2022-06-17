Торторелла назначен новым главным тренером «Филадельфии»

Новым главным тренером «Филадельфии» стал Джон Торторелла, сообщает сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что специалист подпишет 4-летний контракт с «Флайерз» и будет зарабатывать порядка четырех миллионов долларов за сезон.

63-летний американский специалист дважды получал «Джек Адамс Трофи» как лучший тренер лиги по итогам сезона. В 2004 году выиграл с «Тампой» Кубок Стэнли. Торторелла — второй по количеству побед тренер американского происхождения в истории НХЛ.

Последним клубом Тортореллы был «Коламбус», который он возглавил в 2015 году и доработал до мая 2021-го. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.

«Филадельфия» по итогам регулярного чемпионата-2021/22 не пробилась в плей-офф.