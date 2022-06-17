В «Филадельфии» прокомментировали назначение Тортореллы на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер прокомментировал назначение Джона Тортореллы на пост главного тренера команды.

«Джон требует от своих хоккеистов максимума в каждой игре. Он выигрывал Кубок Стэнли и имеет большой послужной список как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

В процессе переговоров мы обсудили ряд факторов, которые имеют решающее значение для того, чтобы команды добилась немедленного успеха.

Мне стало ясно, что видение Джона позволяет считать его подходящим человеком для восстановления победной атмосферы в нашей раздевалке», — цитирует Флетчера клубная пресс-служба.

Последним местом работы Тортореллы в лиге был «Коламбус Блю Джекетс». Он тренировал команду с 2015 по 2021 год. В четырех сезонах из шести специалист выводил клуб в плей-офф.