Торторелла будет зарабатывать по четыре миллиона долларов за сезон в «Филадельфии»

Новым главным тренером «Филадельфии» станет Джон Торторелла, сообщает портал Sportsnet со ссылкой на источник в Associated Press. Официально о назначении еще не объявлено.

Инсайдер ESPN Кевин Уикс в своем Twitter раскрыл детали сделки: 63-летний специалист подпишет 4-летний контракт с «Флайерз» и будет зарабатывать порядка четырех миллионов долларов за сезон.

Последним клубом Тортореллы был «Коламбус», в котором он работал с 2015 года и был уволен в 2021 году после серьезного разногласия с игроками.

Торторелла — второй по количеству побед тренер американского происхождения в истории НХЛ.

Минувший сезон Джон работал на ESPN в качестве эксперта в студии.