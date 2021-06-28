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«Торонто» ведет переговоры по новому контракту с Симмондсом

21:45
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«Торонто» хочет сохранить в составе нападающего Уэйна Симмондса. Стороны близки к соглашению, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

32-летний Симмондс подписал перед началом сезона контракт на год с зарплатой в 1,5 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате он провел 38 матчей и набрал 9 (7+2) очков. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 7 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора
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