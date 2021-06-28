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Армиа выведен из ковид-протокола и может сыграть в первом матче с «Тампой»

21:01
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Нападающий «Монреаля» Джоэль Армиа имеет шанс принять участие в первом матче серии финала Кубка Стэнли против «Тампы», пишет в Twitter журналист Эрик Энджелс.

Финский форвард покинул ковид-протокол, в которой был включен вчера.

Хоккеист уже вылетел в Тампу на частном самолете. Решение о том, выйдет ли он на лед, будет принято перед началом игры.

В текущем плей-офф Армиа провел 17 игр и набрал 8 (5+3) очков.

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