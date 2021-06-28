«Рейнджерс» провели с «Баффало» предварительные переговоры о возможном обмене Айкела

«Рейнджерс» заинтересованы в капитане «Баффало» Джеке Айкеле и уже провели с «Сэйбрз» предварительные переговоры о возможном обмене, сообщает New York Post.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В регулярном чемпионате форвард забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.

Ранее сообщалось, что «Сэйбрз» не хотят, чтобы Айкел играл в том же дивизионе. Приоритетом для «Баффало» является Запад.