«Рейнджерс» провели с «Баффало» предварительные переговоры о возможном обмене Айкела
22:09
«Рейнджерс» заинтересованы в капитане «Баффало» Джеке Айкеле и уже провели с «Сэйбрз» предварительные переговоры о возможном обмене, сообщает New York Post.
Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В регулярном чемпионате форвард забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
Ранее сообщалось, что «Сэйбрз» не хотят, чтобы Айкел играл в том же дивизионе. Приоритетом для «Баффало» является Запад.
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