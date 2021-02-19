«Торонто» обыграл «Оттаву», Михеев забросил одну шайбу
«Торонто» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). «Сенаторз» потерпели второе поражение кряду. «Мэйпл Ливз» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев сыграл 15 минут, сделал 4 голевые передачи и отметился одним голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Оттава» — 7:3 (3:1, 3:1, 1:1)
Голы: Мэттьюс — 15 (бол., Райлли, Торнтон), 10:29 — 1:0. Торнтон — 3 (Маззин, Марнер), 16:43 — 2:0. Штюцле — 5 (Тирни), 17:51 — 2:1. Мэттьюс — 16 (Марнер, Торнтон), 19:37 — 3:1. Михеев — 2 (Нюландер, Керфут), 21:39 — 4:1. Марнер — 8 (Райлли, Мэттьюс), 23:45 — 5:1. К. Браун — 4 (Пека, Райлли), 27:37 — 5:2. Нюландер — 5 (бол., Спецца, Мэттьюс), 31:00 — 6:2. Батерсон — 3 (Штюцле, Степан), 51:11 — 6:3. Таварес — 6 (Марнер, Керфут), 56:53 — 7:3.
Вратари: Хатчинсон — Хегберг (Мюррей, 12:00).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (10+14+7) — 37 (12+9+16).
Наши: Михеев (15.00/4/0) — Дадонов (15.19/2/0), Зайцев (22.19/2/0), Зуб (18.22/0/-1).
19 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.
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