«Торонто» объявил о подписании Самсонова

Вратарь Илья Самсонов подписал однолетний контракт с «Торонто», информирует клубная пресс-служба. 25-летний россиянин получит за сезон 1,8 миллиона долларов.

Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта 2015 года под 22-м номером. За 4 сезона он провел 94 (52-22-8) матча в регулярном чемпионате и 8 (1-6) — в плей-офф.

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