«Торонто» обменял Юнссона в «Нью-Джерси» на Андерсона

«Торонто» и «Нью-Джерси» произвели обмен игроками, сообщает в своем Twitter хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман.

В «Торонто» перешел форвард Джоуи Андерсон. Состав «Нью-Джерси» пополнил нападающий Андреас Юнссон.

TOR/NJ is straight up Andreas Johnsson for Joey Anderson — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 10, 2020

25-летний Юнссон в прошедшем сезоне провел 43 матча за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 21 (8+13) очков, а также один матч в плей-офф без результативных действий. У 22-летнего Андерсона 18 матчей в «регулярке» за «Нью-Джерси» и 6 (4+2) очков. Также он отыграл 44 матча за фарм-клуб в АХЛ — 34 (15+19 очка).