«Торонто» обменял Юнссона в «Нью-Джерси» на Андерсона
04:29
«Торонто» и «Нью-Джерси» произвели обмен игроками, сообщает в своем Twitter хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман.
В «Торонто» перешел форвард Джоуи Андерсон. Состав «Нью-Джерси» пополнил нападающий Андреас Юнссон.
TOR/NJ is straight up Andreas Johnsson for Joey Anderson— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 10, 2020
25-летний Юнссон в прошедшем сезоне провел 43 матча за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 21 (8+13) очков, а также один матч в плей-офф без результативных действий. У 22-летнего Андерсона 18 матчей в «регулярке» за «Нью-Джерси» и 6 (4+2) очков. Также он отыграл 44 матча за фарм-клуб в АХЛ — 34 (15+19 очка).