«Торонто» обменял экс-защитника «Йокерита» в «Коламбус»

«Коламбус» и «Торонто» провели обмен финскими игроками. «Блю Джэкетс» получили защитника Микко Лехтонена, «Лифс» — вратаря Вейни Вехвиляйнена.

27-летний Лехтонен в этом сезоне дебютировал в НХЛ, набрав 3 (0+3) очка в 9 матчах.

Также он выступал за «Йокерит» в КХЛ, набрав 17 (8+9) баллов в 17 матчах.

В прошлом сезоне победитель ЧМ-2019 стал лучшим бомбардиром КХЛ среди защитников, набрав за финский клуб 49 (18+31) результативных баллов в 60 играх.

24-летний Вехвиляйнен тоже дебютировал в НХЛ в этом сезоне, выйдя на замену в матче против «Далласа» (0:5), в котором пропустил 1 шайбу после 4 бросков.