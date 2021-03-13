Капризов признан первой звездой игрового дня НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский нападающий сделал свой первый хет-трик в НХЛ в матче против «Аризоны» (4:0). Второй звездой признан дуэт игроков «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в матче против «Оттавы» (6:2), в котором хоккеисты набрали 5 очков на двоих. Третья звезда — вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр, оформивший четвертый шатаут в сезоне в игре против «Лос-Анджелеса» (2:0).

В текущем сезоне Капризов провел 25 матчей в НХЛ, в которых набрал 23 (10+13) очка.