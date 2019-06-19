Торнтон решил остаться в НХЛ еще на сезон

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон на церемонии вручения индивидуальных наград озвучил свое решение о продолжении карьеры в НХЛ в следующем сезоне.

Об этом сообщил сообщил инсайдер Эллиотт Фридман. 39-летний Торнтон номинирован на "Билл Мастертон Трофи". Он проводит уже 22-й сезон в НХЛ.

– Ветераны, которых вы здесь видите, находятся в великолепной физической форме, – отметил Торнтон. – Современный хоккей позволяет игрокам оставаться в нем дольше и выступать на высоком уровне. Сейчас не так много больших парней, а силовой игры и драк меньше.