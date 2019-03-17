Тодд Рирден: "Сегодня Овечкин провел потрясающий матч"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден в разговоре со спецкором "СЭ" прокомментировал дубль российского форварда "Кэпиталз" Александра Овечкина в матче с "Тампой" (3:6). До этой игры наш нападающий не забивал в четырех играх подряд.

- У Овечкина было много хороших шансов в паре последних матчей. Если бы у него не было моментов, тогда да, мы бы беспокоились. Но они были, несколько раз он сыграл очень здорово. А сегодня Овечкин провел потрясающий матч, мог забить и больше, чем два, но не использовал пару шансов. Такая игра - это то, что требуется от лидера команды. (Игорь Рабинер)