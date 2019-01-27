Тодд Маклеллан: "Показатели Самсонова не лучшие, но он постоянно развивается"

Генеральный менеджер "Вашингтона" Тодд Маклеллан рассказал, как идет прогресс у российского вратаря команды Ильи Самсонова.

- Думаю, что ему бросают вызов, - приводит слова Маклеллана The Washington Post. - НХЛ - трудная лига для вратарей, к ней сложно приспособиться. Показатели Самсонова пока не самые лучшие, но он постоянно развивается. Решение относительно того, кто будет дальше играть, должен быть основано на сравнении прогресса Самсонова и Ванечека. Нам нравится то, что делает Копли, нам с ним комфортно. Оба вратаря будут развиваться в течение ближайших нескольких лет.