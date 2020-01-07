Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан ответил на несколько вопросов спецкора «СЭ» об Илье Ковальчуке и Николае Прохоркине.

— Как лично оцените опыт работы с Ильей Ковальчуком? — спрашиваю Маклеллана.

— Кови? Замечательно! Для меня было честью работать и проводить время с ним. Настоящий профи. Обстоятельства не сработали в его пользу в Лос-Анджелесе в том смысле, какова сейчас команда и сочетание игроков в ней. Но если вы спросите меня и кого угодно в этой комнате, никому из нас не удастся найти достаточно слов о его профессионализме. О том, как он относится к себе и своему организму.

Большинство из вас, ребята, — тут Маклеллан обратился к собравшимся местным журналистам, с интересом слушавшим ответ на этот вопрос, — те, кто находились здесь постоянно, видели все это. Снимаю перед Ковальчуком шляпу. Я отправил ему теплую эсэмэску, пожелав ему всего наилучшего в «Монреале». Надеюсь, сегодня он дебютировал достойно. Даже уверен в этом.

— «Плюс два» и голевая передача при счете 2:3 (матч в Монреале закончился прямо перед началом встречи в Лос-Анджелесе, и подробностей Маклеллан еще не знал — пришлось ему их сообщить, — Прим. И.Р.).

— «Плюс два»? Ну вот, пожалуйста! Хорошая работа! (Игорь Рабинер)

«Снимаю шляпу перед Ильей». Тренер «Лос-Анджелеса» хвалит Ковальчука и желает удачи в «Монреале»