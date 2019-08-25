Тэйлор Холл: «Надеюсь, Гусев и другие новички помогут привести «Дэвилз» к успеху»

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл признался, что недостаточно хорошо знаком с карьерой новичка клуба Никиты Гусева.

— Никита Гусев показал себя техничным нападающим, но не могу сказать, что хорошо знаком с его карьерой. Будем надеяться, Гусев и другие новички усилят нашу команду и приведут нас к конечному успеху. — заявил Холл в интервью официальному сайту НХЛ.

Последние четыре сезона 27-летний нападающий провел в составе питерского СКА. Этим летом россиянина обменяли из «Вегаса» в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года.