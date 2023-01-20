Терещенко о 100-й шайбе Капризова в НХЛ: «Парень с большим будущим!»

Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко отреагировал на то, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 100 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.

«Хотелось бы, чтобы такая отметка была достигнута еще быстрее. Но это, конечно, шутка. Кирилл умница! Его будущее зависит только от него самого, от его состояния, а также от того, как будет готовиться и следить за собой. Дай бог, чтобы у него не было никаких травм, тогда все будет нормально у него. Парень с большим будущим!» — сказал Терещенко «СЭ».

Для этого ему потребовалось 180 матчей. Среди действующих игроков только Александр Овечкин (167 игр) и Патрик Лайне (179) достигли этой отметки быстрее.