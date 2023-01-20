Терещенко о 100-й шайбе Капризова в НХЛ: «Парень с большим будущим!»
Терещенко оценил игру Капризова в НХЛ
Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко отреагировал на то, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 100 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.
«Хотелось бы, чтобы такая отметка была достигнута еще быстрее. Но это, конечно, шутка. Кирилл умница! Его будущее зависит только от него самого, от его состояния, а также от того, как будет готовиться и следить за собой. Дай бог, чтобы у него не было никаких травм, тогда все будет нормально у него. Парень с большим будущим!» — сказал Терещенко «СЭ».
Для этого ему потребовалось 180 матчей. Среди действующих игроков только Александр Овечкин (167 игр) и Патрик Лайне (179) достигли этой отметки быстрее.
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|20.01
|03:00
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Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
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Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
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Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|2 : 3
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|0 : 4
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