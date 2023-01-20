Нельсон об игре Сорокина: «Даже если мы не в лучшей форме, мы можем все равно выигрывать матчи»

Форвард «Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением о выборе болельщиками вратаря Ильи Сорокина для участия в Матче звезд НХЛ-2023.

«Сорокин, вероятно, один из самых достойных. Он часто дает нам шанс. Даже если мы не в лучшей форме, мы можем все равно выигрывать матчи. Он заслужил это», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.

Сорокин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ, который пройдет в ночь с 4 на 5 февраля на арене «Флориды».