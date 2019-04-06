Тайлер Сегин: "Мне жаль Худобина, он много сделал для нас в этом году"

Нападающий "Далласа" Тайлер Сегин после разгрома от "Чикаго" (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ извинился перед вратарем команды Антоном Худобиным. Российский голкипер отразил 26 бросков из 32 и пропустил шесть шайб.

- Хотели сыграть хорошо, думаю, мы быстро придем в себя после сегодняшней игры, - цитирует официальный сайт НХЛ Сегина. - Очевидно, что мы смотрели далеко вперед, выходя на сегодняшний матч. Мне жаль нашего вратаря. Худобин много сделал в этом году, и сегодня мы должны были лучше помогать ему. Но мы быстро перегруппируемся и удачно закончим регулярный сезон.