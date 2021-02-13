Тарасенко начал тренировки в основной группе «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко 13 февраля приступил к тренировкам с основной группой хоккеистов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Форвард вышел на занятие перед пятой подряд игрой «Блюз» против «Аризоны» (4:1), которое проводилось по желанию.

Из-за травмы Тарасенко в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ всего 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков. В сентябре он перенес операцию на плече.

На данный момент «блюзмены» лидируют в Западном дивизионе с 18 очками.