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Тарасенко начал тренировки в основной группе «Сент-Луиса»

08:12
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко 13 февраля приступил к тренировкам с основной группой хоккеистов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Форвард вышел на занятие перед пятой подряд игрой «Блюз» против «Аризоны» (4:1), которое проводилось по желанию.

Из-за травмы Тарасенко в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ всего 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков. В сентябре он перенес операцию на плече.

На данный момент «блюзмены» лидируют в Западном дивизионе с 18 очками.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tarasenko-skated-with-the-blues/c-321353842

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