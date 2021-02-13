Шестеркин рассказал, почему пропустил шайбу в матче с «Бостоном»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (0:1).

«Пропустил свою шайбу. Не смог прижаться к штанге. Буду работать над этим компонентом. Обидно, что именно эта шайба изменила ход игры, и мы проиграли», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

25-летний вратарь отразил 29 бросков и стал третьей звездой матча. После этой встречи «Рейнджерс» с 11 очками занимает шестое место в Восточного дивизиона, «Бостон» с 22 очками — на первой строчке.