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Шестеркин рассказал, почему пропустил шайбу в матче с «Бостоном»

09:20
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (0:1).

«Пропустил свою шайбу. Не смог прижаться к штанге. Буду работать над этим компонентом. Обидно, что именно эта шайба изменила ход игры, и мы проиграли», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

25-летний вратарь отразил 29 бросков и стал третьей звездой матча. После этой встречи «Рейнджерс» с 11 очками занимает шестое место в Восточного дивизиона, «Бостон» с 22 очками — на первой строчке.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/barbashev-and-shesterkin-among-top-russian-performers-february-12/c-321358724

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