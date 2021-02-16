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«Тампа» уступила «Флориде», несмотря на дубль Волкова

05:43
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:4.

Дубль в составе «Лайтнинг» оформил форвард Александр Волков, результативная передача на счету Михаила Сергачева. Российские вратари команд Андрей Василевский и Сергей Бобровский остались в запасе.

После этого матча «Флорида» с 20 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 21 очком — на первой строчке.

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