«Тампа» уступила «Флориде», несмотря на дубль Волкова

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:4.

Дубль в составе «Лайтнинг» оформил форвард Александр Волков, результативная передача на счету Михаила Сергачева. Российские вратари команд Андрей Василевский и Сергей Бобровский остались в запасе.

После этого матча «Флорида» с 20 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 21 очком — на первой строчке.