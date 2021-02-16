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«Айлендерс» победили «Баффало», Варламов отразил 20 бросков

05:31
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Баффало» со счетом 3:1.

На гол Виктора Олофссона гости ответили точными бросками Андреса Ли, Жана-Габриэля Пажо и Брока Нельсона. Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 20 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 17 очками занимают третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 10 очками — на 8-й строчке.

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