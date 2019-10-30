Свечников за супер-гол признан первой звездой матча с «Калгари»

«Каролина» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Российский нападающий Андрей Свечников оформил дубль и был признан первой звездой встречи. Свой первый гол он забил из-за ворот соперника в стиле Микаэля Гранлунда.

Голкипер «Харрикейнз» Петр Мразек, отразивший 28 из 29 бросков по своим воротам, стал второй звездой матча, а замкнул тройку защитник Джейкоб Славин?, не отметившийся результативными действиями.

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