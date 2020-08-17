Свечников может пропустить оставшиеся матчи плей-офф

В третьем матче серии плей-офф с «Бостоном» «Каролина» не только проиграла 1:3, но и потеряла своего нападающего Андрея Свечникова, который повредил ногу в единоборстве со Здено Харой за четыре минуты до конца третьего периода, сообшщает сайт НХЛ.

— Я очень сильно в этом сомневаюсь, — ответил главный тренер «Ураганов» Род Бринд'Амор на вопрос о том, сыграет ли форвард в этом плей-офф.

Он не сообщил никаких новостей о его состоянии кроме того, что Свечникову была сделана томография.