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Свечников может пропустить оставшиеся матчи плей-офф

08:11
Травма Андрея Свечникова. Фото nhl.com
Травма Андрея Свечникова. Фото nhl.com
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В третьем матче серии плей-офф с «Бостоном» «Каролина» не только проиграла 1:3, но и потеряла своего нападающего Андрея Свечникова, который повредил ногу в единоборстве со Здено Харой за четыре минуты до конца третьего периода, сообшщает сайт НХЛ.

— Я очень сильно в этом сомневаюсь, — ответил главный тренер «Ураганов» Род Бринд'Амор на вопрос о том, сыграет ли форвард в этом плей-офф.

Он не сообщил никаких новостей о его состоянии кроме того, что Свечникову была сделана томография.

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