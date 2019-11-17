Свечников давал интервью, пока его одноклубник говорил по банану. Видео

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников после победы над «Миннесотой» (4:3 ОТ) дал интервью телекомпании FOX Sports. В это время в кадр залез защитник Дуги Хэмилтон. Он взял банан и стал изображать Андрея, стоявшего с наушниками.

This day is bananas, B-A-N-A-N-A-S pic.twitter.com/bYFkRZisMI — Carolina Hurricanes (@Canes) November 16, 2019

Свечников был признан первой звездой встречи. На его счету гол в овертайме, показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 силовых приема за 18.58 на льду (3.02 — в большинстве).

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков