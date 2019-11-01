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Супер гол? Ткачак забросил невероятную победную шайбу в НХЛ

08:07
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Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак забросил эффектную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:5 ОТ).

Гол был забит клюшкой между ног за 2 секунды до конца овертайма. Ткачак в этой игре набрал 3 (2+1) очка и прине победу своей команде. Всего в текущем сезоне форвард провел 15 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.

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