Супер гол? Ткачак забросил невероятную победную шайбу в НХЛ

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак забросил эффектную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:5 ОТ).

Гол был забит клюшкой между ног за 2 секунды до конца овертайма. Ткачак в этой игре набрал 3 (2+1) очка и прине победу своей команде. Всего в текущем сезоне форвард провел 15 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.

You're not going to find a prettier @EASPORTSNHL OT winner than this one from Matthew Tkachuk (@TKACHUKycheese_)! ? pic.twitter.com/Lu7YWWK0Vl — NHL (@NHL) 1 ноября 2019 г.

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