Студенты из Санкт-Петербурга встретились с Тарасенко и Барбашевым в США

Группа студентов из Санкт-Петербурга, находящихся в США в рамках программы обмена, встретилась с российскими хоккеистами "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым, сообщает официальный Твиттер "Блюз". Мероприятие состоялось после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:2 Б).

A group from St. Petersburg, Russia - staying with families of SLUH students as part of an exchange program - had the chance to meet @tara9191 and @Barbashev2295 after the game last night! pic.twitter.com/a9MxKRD5Hn – x - St. Louis Blues (@StLouisBlues) 2 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Тарасенко провел 73 матча за "Сент-Луис" и набрал 62 (31+31) очка. Барбашев принял участие в 77 встречах - в его активе 24 (13+11) балла. "Сент-Луис" занимает 4-е место в турнирной таблице "Запада".

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