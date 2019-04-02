18:26 | Хоккей — НХЛ

Студенты из Санкт-Петербурга встретились с Тарасенко и Барбашевым в США

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Группа студентов из Санкт-Петербурга, находящихся в США в рамках программы обмена, встретилась с российскими хоккеистами "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым, сообщает официальный Твиттер "Блюз". Мероприятие состоялось после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:2 Б). 

В текущем сезоне Тарасенко провел 73 матча за "Сент-Луис" и набрал 62 (31+31) очка. Барбашев принял участие в 77 встречах - в его активе 24 (13+11) балла. "Сент-Луис" занимает 4-е место в турнирной таблице "Запада". 

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