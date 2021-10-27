Стэн Боумен покинул пост генменеджера сборной США
02:12
Федерация хоккея США объявила об уходе с поста генерального менеджера сборной Стэна Боумэна. Специалист не будет работать с командой на предстоящих Олимпийских играх.
«В свете того, что произошло сегодня, считаю, что в интересах хоккея США отойти в сторону. Я благодарен за то, что меня выбрали, и желаю нашей команде всего наилучшего в Пекине», — отметил Боумэн.
Ранее Стэн Боумэн ушел с поста генерального менеджера «Чикаго» после секс-скандала. Два бывших игрока команды заявили о случаях сексуального насилия со стороны Брэда Олдрича, который в 2010 году работал видеотренером «Блэкхокс», а Боумэн участвовал в сокрытии действий Олдрича.
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