Стэмкос пропустит четвертый матч серии против «Далласа»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос не примет участие в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли против «Далласа». Однако это не означает, что он выбыл до конца серии, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.

30-летний игрок в прошлой встрече отличился в первом для себя матче в текущем плей-офф НХЛ. Канадец не выходил на лед с февраля, восстанавливаясь после травмы и операции.

Стэмкос стал вторым игроком в истории НХЛ с голом в первом матче в отдельном розыгрыше плей-офф, который был сыгран в финальной серии.