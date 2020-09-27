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«Рейнджерс» обменяли Стаала в «Детройт»

02:30
Эрик Стаал. Фото ХК "Детройт".
Эрик Стаал. Фото ХК "Детройт".
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«Рейнджерс» обменяли защитника Марка Стаала и право выбора во втором раунде драфта НХЛ-2021 в «Детройт». Об этом информирует Twitter «Ред Уингз». О том, что получит взамен клуб из Нью-Йорка, стороны договорятся позднее.

33-летний канадец в сезоне-2019/20 провел 52 матча за «Рейнджерс» и набрал 11 (2+9) очков. Он выступал за команду с 2007 года.

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