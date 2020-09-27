«Рейнджерс» обменяли Стаала в «Детройт»

«Рейнджерс» обменяли защитника Марка Стаала и право выбора во втором раунде драфта НХЛ-2021 в «Детройт». Об этом информирует Twitter «Ред Уингз». О том, что получит взамен клуб из Нью-Йорка, стороны договорятся позднее.

UPDATE: The #RedWings have acquired defenseman Marc Staal and a second-round pick in the 2021 NHL Draft from the New York Rangers in exchange for future considerations. pic.twitter.com/EO9cWDACOE — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) September 26, 2020

33-летний канадец в сезоне-2019/20 провел 52 матча за «Рейнджерс» и набрал 11 (2+9) очков. Он выступал за команду с 2007 года.