Тарасенко догнал Панарина и Кучерова по количеству сезонов, в которых набрал более 60 очков

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:1) и в шестой раз в карьере преодолел отметку в 60 очков за сезон.

В 62 играх форвард «Сент-Луиса» забил 25 голов и сделал 36 передач. Каждый следующий пас станет для нападающего рекордным, а вот доот лучшего снайперского результата его отделяет аж 15 шайб.

Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ

Сезон Команда И Г П О Ср. 2012/13 Сент-Луис 38 8 11 19 0,50 2013/14 Сент-Луис 64 21 22 43 0,67 2014/15 Сент-Луис 77 37 36 73 0,95 2015/16 Сент-Луис 80 40 34 74 0,93 2016/17 Сент-Луис 82 39 36 75 0,91 2017/18 Сент-Луис 80 33 33 66 0,83 2018/19 Сент-Луис 76 33 35 68 0,89 2019/20 Сент-Луис 10 3 7 10 1,00 2020/21 Сент-Луис 24 4 10 14 0,58 2021/22 Сент-Луис 62 25 36 61 0,98 Итого 593 243 260 503 0,85

По числу 60-балльных сезонов Владимир сравнялся с Артемием Панариным, Никитой Кучеровым (они играют в НХЛ меньше) и Вячеславом Козловым. Рекордом — 15 сезонов — владеет Александр Овечкин, который не выбивал 60 очков только в локаутные чемпионаты.

Российские игроки, набиравшие 60 очков за сезон в НХЛ более пяти раз

Игрок Сезоны Сезоны 85+ Лучший результат Сезон Очки Александр Овечкин 17 15 2007/08 112 (65+47) Сергей Федоров 18 12 1993/94 120 (56+64) Евгений Малкин 16 11 2008/09 113 (35+78) Илья Ковальчук 13 9 2005/06 98 (52+46) Алексей Яшин 12 8 1998/99 94 (44+50) Павел Дацюк 14 8 2008/09 97 (32+65) Александр Могильный 16 8 1992/93 127 (76+51) Павел Буре 12 7 1992/93 110 (60+50) Алексей Жамнов 13 7 1992/93 72 (25+47) Алексей Ковалев 19 7 2000/01 95 (44+51) Артемий Панарин 7 6 2019/20 95 (32+63) Никита Кучеров 8 6 2018/19 128 (41+87) Владимир Тарасенко 10 6 2016/17 75 (39+36) Вячеслав Козлов 18 6 2006/07 80 (28+52)

Тарасенко поднялся на 21-е место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, подвинув Валерия Каменского. Задача-максимум на окончание сезона для «Т-91» — подняться в топ-20, для чего нужно обойти Александра Семина, на счету которого на 14 очков больше. Из действующих хоккеистов-россиян Тарасенко занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й).

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ