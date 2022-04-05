Тарасенко догнал Панарина и Кучерова по количеству сезонов, в которых набрал более 60 очков
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:1) и в шестой раз в карьере преодолел отметку в 60 очков за сезон.
В 62 играх форвард «Сент-Луиса» забил 25 голов и сделал 36 передач. Каждый следующий пас станет для нападающего рекордным, а вот доот лучшего снайперского результата его отделяет аж 15 шайб.
Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Ср.
|
2012/13
|
Сент-Луис
|
38
|
8
|
11
|
19
|
0,50
|
2013/14
|
Сент-Луис
|
64
|
21
|
22
|
43
|
0,67
|
2014/15
|
Сент-Луис
|
77
|
37
|
36
|
73
|
0,95
|
2015/16
|
Сент-Луис
|
80
|
40
|
34
|
74
|
0,93
|
2016/17
|
Сент-Луис
|
82
|
39
|
36
|
75
|
0,91
|
2017/18
|
Сент-Луис
|
80
|
33
|
33
|
66
|
0,83
|
2018/19
|
Сент-Луис
|
76
|
33
|
35
|
68
|
0,89
|
2019/20
|
Сент-Луис
|
10
|
3
|
7
|
10
|
1,00
|
2020/21
|
Сент-Луис
|
24
|
4
|
10
|
14
|
0,58
|
2021/22
|
Сент-Луис
|
62
|
25
|
36
|
61
|
0,98
|
Итого
|
593
|
243
|
260
|
503
|
0,85
По числу 60-балльных сезонов Владимир сравнялся с Артемием Панариным, Никитой Кучеровым (они играют в НХЛ меньше) и Вячеславом Козловым. Рекордом — 15 сезонов — владеет Александр Овечкин, который не выбивал 60 очков только в локаутные чемпионаты.
Российские игроки, набиравшие 60 очков за сезон в НХЛ более пяти раз
|
Игрок
|
Сезоны
|
Сезоны 85+
|
Лучший результат
|
Сезон
|
Очки
|
Александр Овечкин
|
17
|
15
|
2007/08
|
112 (65+47)
|
Сергей Федоров
|
18
|
12
|
1993/94
|
120 (56+64)
|
Евгений Малкин
|
16
|
11
|
2008/09
|
113 (35+78)
|
Илья Ковальчук
|
13
|
9
|
2005/06
|
98 (52+46)
|
Алексей Яшин
|
12
|
8
|
1998/99
|
94 (44+50)
|
Павел Дацюк
|
14
|
8
|
2008/09
|
97 (32+65)
|
Александр Могильный
|
16
|
8
|
1992/93
|
127 (76+51)
|
Павел Буре
|
12
|
7
|
1992/93
|
110 (60+50)
|
Алексей Жамнов
|
13
|
7
|
1992/93
|
72 (25+47)
|
Алексей Ковалев
|
19
|
7
|
2000/01
|
95 (44+51)
|
Артемий Панарин
|
7
|
6
|
2019/20
|
95 (32+63)
|
Никита Кучеров
|
8
|
6
|
2018/19
|
128 (41+87)
|
Владимир Тарасенко
|
10
|
6
|
2016/17
|
75 (39+36)
|
Вячеслав Козлов
|
18
|
6
|
2006/07
|
80 (28+52)
Тарасенко поднялся на 21-е место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, подвинув Валерия Каменского. Задача-максимум на окончание сезона для «Т-91» — подняться в топ-20, для чего нужно обойти Александра Семина, на счету которого на 14 очков больше. Из действующих хоккеистов-россиян Тарасенко занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й).
Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
О (Г+П)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
1264
|
1399 (772+627)
|
Сергей Федоров
|
Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
|
1248
|
1179 (483+696)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
973
|
1139 (441+698)
|
Александр Могильный
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
990
|
1032 (473+559)
|
Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида
|
1316
|
1029 (430+599)
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
953
|
918 (314+604)
|
Илья Ковальчук
|
Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон
|
926
|
876 (443+433)
|
Вячеслав Козлов
|
Детройт, Баффало, Атланта
|
1182
|
853 (356+497)
|
Сергей Гончар
|
Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Оттава, Даллас, Монреаль
|
1301
|
811 (220+591)
|
Алексей Яшин
|
Оттава, Айлендерс
|
850
|
781 (337+444)
|
Павел Буре
|
Ванкувер, Флорида, Рейнджерс
|
702
|
779 (437+342)
|
Сергей Зубов
|
Рейнджерс, Питтсбург, Даллас
|
1068
|
771 (152+619)
|
Алексей Жамнов
|
Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон
|
807
|
719 (249+470)
|
Игорь Ларионов
|
Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Флорида, Нью-Джерси
|
921
|
644 (169+475)
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
549
|
591 (234+357)
|
Андрей Марков
|
Монреаль
|
990
|
572 (119+453)
|
Сергей Самсонов
|
Бостон, Эдмонтон, Монреаль, Чикаго, Каролина, Флорида
|
888
|
571 (235+336)
|
Артемий Панарин
|
Чикаго, Коламбус, Рейнджерс
|
498
|
555 (184+371)
|
Виктор Козлов
|
Сан-Хосе, Флорида, Нью-Джерси, Айлендерс, Вашингтон
|
897
|
537 (198+339)
|
Александр Семин
|
Вашингтон, Каролина, Монреаль
|
650
|
517 (239+278)
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
593
|
503 (243+260)
|
Валерий Каменский
|
Квебек/Колорадо, Рейнджерс, Даллас, Нью-Джерси
|
637
|
501 (200+301)
|
Евгений Кузнецов
|
Вашингтон
|
586
|
484 (151+333)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|45
|24
|98
|2
|Рейнджерс
|70
|44
|26
|94
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|68
|32
|36
|73
|6
|Коламбус
|70
|32
|38
|70
|7
|Филадельфия
|69
|22
|47
|55
|8
|Нью-Джерси
|69
|24
|45
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|69
|48
|21
|102
|2
|Торонто
|69
|45
|24
|95
|3
|Бостон
|69
|44
|25
|93
|4
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|93
|5
|Детройт
|69
|26
|43
|61
|6
|Баффало
|70
|25
|45
|61
|7
|Оттава
|68
|25
|43
|56
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|68
|43
|25
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|68
|39
|29
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|3
|Эдмонтон
|70
|40
|30
|85
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
|5.04
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|2 : 3 ОТ
|5.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|2 : 6
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|5 : 1
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|69
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|70
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16