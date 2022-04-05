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Сегодня, 18:30

Тарасенко догнал Панарина и Кучерова по количеству сезонов, в которых набрал более 60 очков

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:1) и в шестой раз в карьере преодолел отметку в 60 очков за сезон.

В 62 играх форвард «Сент-Луиса» забил 25 голов и сделал 36 передач. Каждый следующий пас станет для нападающего рекордным, а вот доот лучшего снайперского результата его отделяет аж 15 шайб.

Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ

Сезон

Команда

И

Г

П

О

Ср.

2012/13

Сент-Луис

38

8

11

19

0,50

2013/14

Сент-Луис

64

21

22

43

0,67

2014/15

Сент-Луис

77

37

36

73

0,95

2015/16

Сент-Луис

80

40

34

74

0,93

2016/17

Сент-Луис

82

39

36

75

0,91

2017/18

Сент-Луис

80

33

33

66

0,83

2018/19

Сент-Луис

76

33

35

68

0,89

2019/20

Сент-Луис

10

3

7

10

1,00

2020/21

Сент-Луис

24

4

10

14

0,58

2021/22

Сент-Луис

62

25

36

61

0,98

Итого

593

243

260

503

0,85

По числу 60-балльных сезонов Владимир сравнялся с Артемием Панариным, Никитой Кучеровым (они играют в НХЛ меньше) и Вячеславом Козловым. Рекордом — 15 сезонов — владеет Александр Овечкин, который не выбивал 60 очков только в локаутные чемпионаты.

Российские игроки, набиравшие 60 очков за сезон в НХЛ более пяти раз

Игрок

Сезоны

Сезоны 85+

Лучший результат

Сезон

Очки

Александр Овечкин

17

15

2007/08

112 (65+47)

Сергей Федоров

18

12

1993/94

120 (56+64)

Евгений Малкин

16

11

2008/09

113 (35+78)

Илья Ковальчук

13

9

2005/06

98 (52+46)

Алексей Яшин

12

8

1998/99

94 (44+50)

Павел Дацюк

14

8

2008/09

97 (32+65)

Александр Могильный

16

8

1992/93

127 (76+51)

Павел Буре

12

7

1992/93

110 (60+50)

Алексей Жамнов

13

7

1992/93

72 (25+47)

Алексей Ковалев

19

7

2000/01

95 (44+51)

Артемий Панарин

7

6

2019/20

95 (32+63)

Никита Кучеров

8

6

2018/19

128 (41+87)

Владимир Тарасенко

10

6

2016/17

75 (39+36)

Вячеслав Козлов

18

6

2006/07

80 (28+52)

Тарасенко поднялся на 21-е место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ, подвинув Валерия Каменского. Задача-максимум на окончание сезона для «Т-91» — подняться в топ-20, для чего нужно обойти Александра Семина, на счету которого на 14 очков больше. Из действующих хоккеистов-россиян Тарасенко занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й).

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

Игрок

Команды

Матчи

О (Г+П)

Александр Овечкин

Вашингтон

1264

1399 (772+627)

Сергей Федоров

Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон

1248

1179 (483+696)

Евгений Малкин

Питтсбург

973

1139 (441+698)

Александр Могильный

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто

990

1032 (473+559)

Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида

1316

1029 (430+599)

Павел Дацюк

Детройт

953

918 (314+604)

Илья Ковальчук

Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон

926

876 (443+433)

Вячеслав Козлов

Детройт, Баффало, Атланта

1182

853 (356+497)

Сергей Гончар

Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Оттава, Даллас, Монреаль

1301

811 (220+591)

Алексей Яшин

Оттава, Айлендерс

850

781 (337+444)

Павел Буре

Ванкувер, Флорида, Рейнджерс

702

779 (437+342)

Сергей Зубов

Рейнджерс, Питтсбург, Даллас

1068

771 (152+619)

Алексей Жамнов

Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон

807

719 (249+470)

Игорь Ларионов

Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Флорида, Нью-Джерси

921

644 (169+475)

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

549

591 (234+357)

Андрей Марков

Монреаль

990

572 (119+453)

Сергей Самсонов

Бостон, Эдмонтон, Монреаль, Чикаго, Каролина, Флорида

888

571 (235+336)

Артемий Панарин

Чикаго, Коламбус, Рейнджерс

498

555 (184+371)

Виктор Козлов

Сан-Хосе, Флорида, Нью-Джерси, Айлендерс, Вашингтон

897

537 (198+339)

Александр Семин

Вашингтон, Каролина, Монреаль

650

517 (239+278)

Владимир Тарасенко

Сент-Луис

593

503 (243+260)

Валерий Каменский

Квебек/Колорадо, Рейнджерс, Даллас, Нью-Джерси

637

501 (200+301)

Евгений Кузнецов

Вашингтон

586

484 (151+333)

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 70 44 26 94
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 68 32 36 73
6 Коламбус 70 32 38 70
7 Филадельфия 69 22 47 55
8 Нью-Джерси 69 24 45 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 69 48 21 102
2 Торонто 69 45 24 95
3 Бостон 69 44 25 93
4 Тампа-Бэй 69 43 26 93
5 Детройт 69 26 43 61
6 Баффало 70 25 45 61
7 Оттава 68 25 43 56
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 68 43 25 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 68 39 29 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Лос-Анджелес 72 38 34 86
3 Эдмонтон 70 40 30 85
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 69 22 47 50
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Коламбус – Бостон
 2 : 3 ОТ
5.04 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 2 : 6
5.04 03:00
Сент-Луис – Аризона
 5 : 1
5.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 2 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 69 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 70 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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