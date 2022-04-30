«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе»

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«Сиэтл» выиграл у «Сан-Хосе» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Шаркс» потерпели третье поражение подряд.

Обе команды по итогам регулярного чемпионата не попали в плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гурд — 21 (Кулман, Чоловски), 6:17 — 1:0. Ларссон — 8 (Олексяк, Бенайерс), 18:31 — 2:0. Раск — 9 (п.в., Шиэн, Борген), 59:08 — 3:0.

Вратари: Дриджер — Кяхкенен (56:45 — 59:08).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (12+6+13) — 24 (4+11+9).

Наши: — - Барабанов (16.35/3/-1).

30 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.