45-летний Хара пока не принял решения по завершению карьеры

Защитник «Айлендерс» Здено Хара пока не определился со своим будущим. В марте словаку исполнилось 45 лет.

«Он просто хочет сейчас вернуться домой, быть со своей семьёй и стать отцом. Тогда он начнет думать о том, что он хочет делать дальше», — написал в Twitter журналист Эндрю Гросс.

Хара провел в НХЛ 23 сезона и занимает первое место среди всех защитников по количеству матчей в регулярных чемпионатах — 1680. На его счету 209 голов и 471 голевая передача.