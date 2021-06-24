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Пойнт назвал потерей травму Кучерова в шестом матче серии против «Айлендерс»

10:25
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Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт прокомментировал травму партнера по команде Никиты Кучерова в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:3 ОТ).

«Это серьезная потеря, тут даже нечего обсуждать. Хотя, конечно, ребята постарались заполнить брешь, насколько это было возможно. И нам лишь немного не хватило до победы. Возможно, в третьем периоде соперник превосходил нас в скорости и владении шайбой. Нередко бывало, что мы отбирали шайбу и сразу теряли ее обратно. Это, конечно, отнимало силы», — приводит официальный сайт НХЛ слова Пойнта.

В начале первого периода матча защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд подъехал сзади к Кучерову и ударил того клюшкой. Россиянин не смог продолжить встречу. Судьи не стали наказывать Мэйфилда за эпизод.

Счет в серии «Тампа» — «Айлендерс» — 3-3. Решающая, седьмая игра серии состоится 26 июня, начало — в 3.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/travma-kucherova-dorogo-oboshlas-lightning/c-325454664

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Иван Торопцев все материалы автора
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