Пойнт назвал потерей травму Кучерова в шестом матче серии против «Айлендерс»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт прокомментировал травму партнера по команде Никиты Кучерова в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:3 ОТ).

«Это серьезная потеря, тут даже нечего обсуждать. Хотя, конечно, ребята постарались заполнить брешь, насколько это было возможно. И нам лишь немного не хватило до победы. Возможно, в третьем периоде соперник превосходил нас в скорости и владении шайбой. Нередко бывало, что мы отбирали шайбу и сразу теряли ее обратно. Это, конечно, отнимало силы», — приводит официальный сайт НХЛ слова Пойнта.

В начале первого периода матча защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд подъехал сзади к Кучерову и ударил того клюшкой. Россиянин не смог продолжить встречу. Судьи не стали наказывать Мэйфилда за эпизод.

Счет в серии «Тампа» — «Айлендерс» — 3-3. Решающая, седьмая игра серии состоится 26 июня, начало — в 3.00 (мск).