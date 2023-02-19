«Сиэтл» дома переиграл «Детройт», «Ред Уингз» прервали серию из 5 побед

«Сиэтл» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Кракен» забивали Джордан Эберле (дубль), Джейми Олексяк и Эли Толванен. У «Ред Уингз» отметились Пиус Зутер и Дилан Ларкин.

«Детройт» прервал серию из 5 побед подряд и с 60 очками занимает 12-е место на «Востоке».

«Сиэтл» с 70 очками — на 3-й строчке «Запада».

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«Сиэтл» — «Детройт» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Эберле — 12 (Соуси), 16:50 — 1:0. Сутер — 9 (Уолман, Задина), 19:44 — 1:1. Эберле — 13 (Бенайерс, Маккэн), 22:05 — 2:1. Олексяк — 6 (Бенайерс, Эберле), 39:52 — 3:1. Толванен — 12 (Спронг, Борген), 44:49 — 4:1. Ларкин — 22, 57:39 — 4:2.

Вратари: Грубауэр — Хуссо.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+10+6) — 24 (10+5+9).

Наши: — - -.

19 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».