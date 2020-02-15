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Сидни Кросби: «Питтсбург» на правильном пути"

08:09

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился впечатлениями от победы над «Монреалем» (4:1). Капитану «Пингвинз» удалось сделать три голевых передачи, он набирает очки в 9 из последних 11 игр после восстановления от мышечной травмы.

— Приятно, когда удается такая серия игр, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — После того, как я вернулся, нам это удается время от времени. Думаю, с этого момента хорошо бы выйти на стабильный уровень. Думаю, все будет лучше, мы на правильном пути.

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