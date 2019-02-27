Шоу, Терявяйнен и Биннингтон – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии трех лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой признан нападающий "Монреаля" Эндрю Шоу. Хоккеист забросил три шайбы в матче против "Детройта" (8:1). Отметим, что для канадца это первый хет-трик в карьере.

Вторым лучшим игроком стал форвард "Каролины" Теуво Терявяйнен, на счету которого 4 (1+3) очка в игре с "Лос-Анджелесом" (6:1). Третьей звездой признан голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон. В матче против "Нэшвилла" (2:0) он отразил все 19 бросков по своим воротам и оформил 5-й "сухарь" в сезоне.