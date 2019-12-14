Шестеркин вновь отыграл на ноль в АХЛ. Его команда не проигрывает пять матчей подряд

«Хартфорд» обыграл «Лихай Вэлли» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата АХЛ. Главной звездой встреч был признан голкипер хозяев Игорь Шестеркин.

23-летний россиянин отразил все 26 бросков по своим воротам и оформил второй матч «на ноль» в текущем сезоне. Всего на счету Шестеркина уже 17 матчей в АХЛ, в которых он одержал 11 побед, в среднем пропуская всего 1,81 шайбы за игру и отражая 93,6% бросков.

Напомним, что это дебютный сезон Шестеркина в Северной Америке. Победная серия «Хартфорда» достигла пяти матчей.