Шат-аут Галака принес «Бостону» победу над «Аризоной»

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Бостону» — 0:1. Единственная шайба на счету Брэда Маршана. Ярослав Галак отразил 35 бросков из 35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Бостон» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Маршан — 1 (Бержерон), 18:41 — 0:1.

Вратари: Кюмпер (59:12) — Галак.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (10+11+14) — 25 (6+9+10).

Наши: — - -.

6 октября. Глендейл. Gila River Arena.

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