Сезон-2022/23 НХЛ может начаться в середине октября

Национальная хоккейная лига разрабатывает календарь на следующий сезон. Лига планирует начать регулярный чемпионат в середине октября, сообщает TSN.

Сезон НХЛ-2021/2022 стартовал 12 октября 2021 года. Из-за пандемии коронавируса сезон начался чуть позже, ведь обычно регулярка стартовала в самых первых числах месяца.

Руководство лиги осталось довольно новым расписанием и планирует придерживаться этих сроков в предстоящем сезоне.