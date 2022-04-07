Ландескуг и Кадри восстановятся к старту плей-офф

Нападающие «Колорадо» Габриэль Ландескуг и Назем Кадри продолжают восстанавливаться после травм. Оба футболиста должны успеть набрать форму к старту плей-офф, сообщает Denver Post.

В текущем сезоне Кадри провел 65 матчей, в которых набрал 83 (26+57) очка. Он получил травму в начале апреля.

Ландескуг в марте перенес операцию на колене. В нынешнем сезоне швед провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 59 (30+29) очков.

«Колорадо» уже обеспечило себе выступление в плей-офф.