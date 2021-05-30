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Сет Джонс планирует выйти на рынок свободных агентов в 2022 году

15:58
Сет Джонс. Фото ХК «Коламбус».
Сет Джонс. Фото ХК «Коламбус».
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Защитник «Коламбуса» Сет Джонс уведомил руководство клуба, что не хочет подписывать новый контракт, сообщает The Athletic. «Блю Джэкетс» хотели предложить 26-летнему игроку долгосрочное соглашение.

Но сам Джонс хочет выйти на рынок свободных агентов в следующем году, когда завершится срок действия его текущего контракта с кэпхитом 5,4 миллиона долларов.

В его нынешнем контракте есть пункт об ограничении на обмен — игрок не может быть обменян в любые 10 команд по своему выбору.

В сезоне-2020/21 Джонс набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».

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