Сет Джонс планирует выйти на рынок свободных агентов в 2022 году

Защитник «Коламбуса» Сет Джонс уведомил руководство клуба, что не хочет подписывать новый контракт, сообщает The Athletic. «Блю Джэкетс» хотели предложить 26-летнему игроку долгосрочное соглашение.

Но сам Джонс хочет выйти на рынок свободных агентов в следующем году, когда завершится срок действия его текущего контракта с кэпхитом 5,4 миллиона долларов.

В его нынешнем контракте есть пункт об ограничении на обмен — игрок не может быть обменян в любые 10 команд по своему выбору.

В сезоне-2020/21 Джонс набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18».