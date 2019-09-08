Сергей Брылин: «Гусев именно то, чего не хватает «Нью-Джерси»

Помощник главного тренера фарм-клуба «Нью-Джерси» Сергей Брылин оценил перспективы нападающего Никиты Гусева в предстоящем сезоне.

— Гусев доказал, что умеет играть в решающих матчах. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в 2018 году, провел отличный турнир, — цитирует Брылина официальный сайт НХЛ. — Это умный, талантливый игрок. Он непредсказуем, а ведь это именно то, чего не хватает «Нью-Джерси». Я с нетерпением жду того момента, когда увижу его на льду.

Не думаю, что ему будет сложно адаптироваться. Ему уже не 18 лет. Это опытный игрок. Я думаю, что переход для него не должен стать серьезным испытанием.

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