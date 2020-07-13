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Сергачев стал Гарри Поттером. Креативный ролик от «Тампы»

13 июля 2020, 17:09
Михаил Сергачев в роли Гарри Поттера. Фото "Тампа-Бэй"
Михаил Сергачев в роли Гарри Поттера. Фото "Тампа-Бэй"
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«Тампа-Бэй» опубликовала креативный ролик, посвященный возобновлению Кубка Стэнли. В нем Михаил Сергачев выступил в роли Гарри Поттера, получающего письмо из «школы волшебства Тампы».

Российский хоккеист «прилетает» на арену «Лайтнинг» и проходит сквозь стену для возобновления тренировок.

Кубок Стэнли-2020 пройдет в расширенном формате — в нем примут участие 24 команды лиги, матчи стартуют 1 августа.

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