Сергачев стал Гарри Поттером. Креативный ролик от «Тампы»
13 июля 2020, 17:09
«Тампа-Бэй» опубликовала креативный ролик, посвященный возобновлению Кубка Стэнли. В нем Михаил Сергачев выступил в роли Гарри Поттера, получающего письмо из «школы волшебства Тампы».
Российский хоккеист «прилетает» на арену «Лайтнинг» и проходит сквозь стену для возобновления тренировок.
Кубок Стэнли-2020 пройдет в расширенном формате — в нем примут участие 24 команды лиги, матчи стартуют 1 августа.
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