«Сент-Луис» переиграл «Вегас»
06:31
«Сент-Луис» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Блюз» прервали трехматчевую серию поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Голы: Макичерн — 5 (Де ла Росе, Сундквист), 4:52 — 1:0. Пачоретти — 12 (Стоун, Стивенсон), 5:17 — 1:1. Каррье — 4 (Ривз, Шмидт), 12:28 — 1:2. Сундквист — 9 (Пьетранджело), 21:34 — 2:2. Шворц — 9 (Шенн, Фольк), 34:53 — 3:2. Томас — 4 (Парэйко, О`Райлли), 35:32 — 4:2.
Вратари: Биннингтон — Флери (57:56).
Штраф: 6 — 0.
Броски: 29 (8+17+4) — 29 (13+8+8).
Наши: Барбашев (15.04/2/-1) — Зыков (17.16/2/0).
13 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.
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