«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», Барбашев забил после ошибки соперника

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 4:1. Победный гол на счету Тайлера Бозака. Иван Барбашев забросил восьмую шайбу в сезоне после того, как за воротам не разобрались вратарь и защитник «уток». Также в его активе показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой прием за 14.32 на льду (2.00 — в меньшинстве).

The Anaheim Ducks are in fact, awful at hockey. Gift of a goal for Blues forward Ivan Barbashev after John Gibson collides with his own player. pic.twitter.com/7rwDKllP18