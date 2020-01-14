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«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», Барбашев забил после ошибки соперника

06:35
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«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 4:1. Победный гол на счету Тайлера Бозака. Иван Барбашев забросил восьмую шайбу в сезоне после того, как за воротам не разобрались вратарь и защитник «уток». Также в его активе показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой прием за 14.32 на льду (2.00 — в меньшинстве).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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